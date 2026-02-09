Газета
Главная / Общество /

Оргкомитет Олимпиады в Италии разберется в причинах хрупкости медалей

Ведомости

Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии выясняет причины повреждений олимпийских медалей после жалоб спортсменов на их качество. Об этом заявил операционный директор Игр Андреа Франчизи на ежедневном брифинге Международного олимпийского комитета.

«Мы в курсе ситуации, стараемся понять, в чем причина. Все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент», – отметил Франчизи (цитата по «РИА Новости»).

Ранее ряд атлетов пожаловались в социальных сетях на хрупкость наград. В частности, у медалей отрывались ленты. Из-за этого медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон упала в снег и была потеряна. Победительница командного турнира по фигурному катанию американка Алиса Лю также сообщила в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что ее золотая медаль отсоединилась от ленты из-за проблем с креплением.

Зимние Олимпийские игры 2026 г. проходят в Милане с 6 по 22 февраля.

