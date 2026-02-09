Оргкомитет Олимпиады в Италии разберется в причинах хрупкости медалей

Ранее ряд атлетов пожаловались в социальных сетях на хрупкость наград. В частности, у медалей отрывались ленты. Из-за этого медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон упала в снег и была потеряна. Победительница командного турнира по фигурному катанию американка Алиса Лю также сообщила в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , что ее золотая медаль отсоединилась от ленты из-за проблем с креплением.