Глава Орловской области заявил о готовности принять белгородцев

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 9 февраля также заявлял, что регион готов принять порядка 400 жителей Белгородской области, где осложнилась ситуация с инфраструктурой после украинских обстрелов. Он отметил, что область оперативно проработала вопрос размещения школьников, детей-инвалидов, многодетных семей и пенсионеров. В случае необходимости уже с 11 февраля готовы принять более 400 человек: 160 детей – в санатории «Искра», и еще 250 человек, включая семьи с детьми, – в лечебно-оздоровительном комплексе «Сахареж».