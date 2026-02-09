Глава Орловской области заявил о готовности принять белгородцев
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил со своим коллегой из Белгородской области Вячеславом Гладковым ситуацию с отсутствием отопления у жителей региона из-за украинских обстрелов. Об этом Клычков рассказал в своем Telegram-канале. Он добавил, что предложил разместить в Орловской области белгородцев, нуждающихся в теплом жилье.
«Пока такой острой необходимости нет, но она может возникнуть», – отметил губернатор Орловской области.
В этой связи он поручил провести проверку всех мест возможного размещения белгородцев во всех районах области, организовать единый центр приема граждан, по аналогии функционирования центра при приеме переселенцев из Курской области в августе 2024 г., а также провести сбор информации о возможных местах размещения семей, предоставляемых жителями области и юридическими лицами.
По словам Клычкова, сейчас ситуация с отоплением Белгородской области стабилизируется, но сохраняется высокий риск продолжения попыток украинской стороны дестабилизировать обстановку и работу энергетического комплекса региона.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 9 февраля также заявлял, что регион готов принять порядка 400 жителей Белгородской области, где осложнилась ситуация с инфраструктурой после украинских обстрелов. Он отметил, что область оперативно проработала вопрос размещения школьников, детей-инвалидов, многодетных семей и пенсионеров. В случае необходимости уже с 11 февраля готовы принять более 400 человек: 160 детей – в санатории «Искра», и еще 250 человек, включая семьи с детьми, – в лечебно-оздоровительном комплексе «Сахареж».
Утром 9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в санаториях республики разместят около 1500 белгородцев. Также о возможности принять жителей Белгородской области заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев и руководитель Курганской области Вадим Шумков.