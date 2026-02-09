Развозжаев призвал «вернуть в реальность» организаторов концертов

7 февраля Развозжаев написал в своем Telegram-канале, что он принял решение запретить концерт Золочевского в нашем Севастополе. Среди причин такого решения он отметил нравственный аспект и вопросы безопасности. «Время требует ответственности за то содержание, которое мы пропускаем в массовое пространство. Мы несем ответственность за воспитание молодых: должны быть духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации. Организаторы и исполнители должны задумываться о том, что несут в массы», – написал глава города.