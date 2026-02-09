Развозжаев призвал «вернуть в реальность» организаторов концертов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что организаторы концертов должны согласовывать их проведение с силами общественной безопасности и оперативным штабом. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания правительства региона.
В связи с этим глава Севастополя поручил разъяснить процедуру согласования потенциальным организаторам и попросил привлечь к этому сотрудников полиции.
«Надо как-то их вернуть в реальность. Еще раз проведите профилактическую работу, объясните всем правила, как все это делается», – сказал Развожаев (цитата по ТАСС).
Глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский добавил, что работа по разъяснению процедуры уже началась в выходные и будет продолжена в ближайшие дни. Он также отметил, что концерт исполнителя Ивана Золочевского (известные в интернете под именем Иван Золо), который должен был состояться в Севастополе, отменен.
7 февраля Развозжаев написал в своем Telegram-канале, что он принял решение запретить концерт Золочевского в нашем Севастополе. Среди причин такого решения он отметил нравственный аспект и вопросы безопасности. «Время требует ответственности за то содержание, которое мы пропускаем в массовое пространство. Мы несем ответственность за воспитание молодых: должны быть духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации. Организаторы и исполнители должны задумываться о том, что несут в массы», – написал глава города.