Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Развозжаев призвал «вернуть в реальность» организаторов концертов

Ведомости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что организаторы концертов должны согласовывать их проведение с силами общественной безопасности и оперативным штабом. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания правительства региона.

В связи с этим глава Севастополя поручил разъяснить процедуру согласования потенциальным организаторам и попросил привлечь к этому сотрудников полиции.

«Надо как-то их вернуть в реальность. Еще раз проведите профилактическую работу, объясните всем правила, как все это делается», – сказал Развожаев (цитата по ТАСС).

Глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский добавил, что работа по разъяснению процедуры уже началась в выходные и будет продолжена в ближайшие дни. Он также отметил, что концерт исполнителя Ивана Золочевского (известные в интернете под именем Иван Золо), который должен был состояться в Севастополе, отменен.

7 февраля Развозжаев написал в своем Telegram-канале, что он принял решение запретить концерт Золочевского в нашем Севастополе. Среди причин такого решения он отметил нравственный аспект и вопросы безопасности. «Время требует ответственности за то содержание, которое мы пропускаем в массовое пространство. Мы несем ответственность за воспитание молодых: должны быть духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации. Организаторы и исполнители должны задумываться о том, что несут в массы», – написал глава города.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь