Кадыров назвал фейком слухи об аварии с участием его сына
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг распространившиеся в соцсетях слухи об аварии с участием его сына Адама Кадырова. Он назвал эту информацию вбросом, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 000 аварий, 13 000 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», – сказал Кадыров на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым. Видео их встречи опубликовано в Telegram-канале главы региона.
Он также отметил, что борьба с фейками особенно актуальна для региона, поскольку недостоверная информация о Чечне часто вызывает повышенный ажиотаж в медиасфере.
Слухи о возможной серьезной аварии с участием Кадырова-младшего появилась вечером 16 января. После этого, 17 января, Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием сына. На нем он присутствует на совещании с командирами силовых ведомств республики в статусе помощника главы региона и секретаря республиканского Совета безопасности. В ходе встречи командир ОМОНа «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев передал Адаму Кадырову золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» – «за содействие в обеспечении безопасности Запорожской АЭС».
Боец UFC Хамзат Чимаев 18 января также опубликовал в социальных сетях черно-белое фото с Кадыровым-младшим. Сообщалось, что Адам попал с ним в аварию.
С весны 2025 г. Адам Кадыров занимает пост секретаря Совбеза республики. В 2023 г. он был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.
В октябре 2023 г. Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни.