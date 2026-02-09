Кадыров назвал фейком слухи об аварии с участием его сына

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 000 аварий, 13 000 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», – сказал Кадыров на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым. Видео их встречи опубликовано в Telegram-канале главы региона.