Главная / Общество /

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Краснодара

Ведомости

На работу аэропорта Краснодара «Пашковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сообщение об этом опубликовано в 15:10 мск.

В последний раз ограничения на работу аэропорта Краснодара вводили 8 февраля. Согласно сообщениям Кореняко, они действовали около двух часов.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников.

