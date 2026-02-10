Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Краснодара
На работу аэропорта Краснодара «Пашковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сообщение об этом опубликовано в 15:10 мск.
В последний раз ограничения на работу аэропорта Краснодара вводили 8 февраля. Согласно сообщениям Кореняко, они действовали около двух часов.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников.