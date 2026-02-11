Газета
Из-за стрельбы в канадской школе погибли 10 человек

Ведомости

В результате стрельбы в поселении Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек, в том числе предположительный виновник. Шесть тел были найдены в здании средней школы, сообщает CBC со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию.

Подозреваемый был найден мертвым в школе. Один человек скончался по дороге в больницу, еще два тела были найдены в жилом доме. Кроме того, двоих человек доставили в больницу вертолетом с серьезными ранениями.

Полицейские считают, что им удалось установить личность стрелка. Они также заявили, что им будет «трудно когда-либо выяснить мотив преступления».

