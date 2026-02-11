Пособник покушения на Алексеева раскаялся в содеянном

В Московском регионе также арестовали Виктора Васина и его сын Павла. Они помогали Корбе в подготовке преступления: Васин-старший предоставил ему жилье и проездные документы, а Павел обеспечил транспортные средства. Кроме того, последний приобрел устройства для отслеживания перемещений и сбора информации о целях. В ходе расследования Васин-младший признал свою вину, что позволило выявить двух высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, которые также находились под наблюдением украинских спецслужб.