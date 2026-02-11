Газета
Главная / Общество /

Пособник покушения на Алексеева раскаялся в содеянном

Ведомости

Один из пособников покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева Виктор Васин в суде полностью раскаялся в содеянном и заявил, что бежать не намерен. Об этом сообщает ТАСС.

В процессе рассмотрения ходатайства следствия о выборе меры пресечения для его подзащитного адвокат Васина заявил, что обвиняемый предоставляет информацию о других лицах, причастных к нападению.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко сообщила, что 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве Любомир Корба выстрелил в Алексеева. Генерала доставили в больницу, а нападавший скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов Корба покинул страну и направился в Объединенные Арабские Эмираты, где его задержали сотрудники местных правоохранительных органов.

Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Алексеева

Общество

По возвращении в Москву Корба признал свою вину и рассказал, что в августе 2025 г. его завербовал работник Службы безопасности Украины (СБУ). После этого он прошел обучение а Тернополе, а затем получил задание наблюдать за высокопоставленными военными в РФ. За успешное выполнение этой задачи ему обещали вознаграждение в $30 000.

В Московском регионе также арестовали Виктора Васина и его сын Павла. Они помогали Корбе в подготовке преступления: Васин-старший предоставил ему жилье и проездные документы, а Павел обеспечил транспортные средства. Кроме того, последний приобрел устройства для отслеживания перемещений и сбора информации о целях. В ходе расследования Васин-младший признал свою вину, что позволило выявить двух высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, которые также находились под наблюдением украинских спецслужб.

Также было установлено, что Зинаида Серебрицкая была причастна к покушению на Алексеева, По данным СК, она передала Корбе ключ от подъезда, где проживал генерал. Сейчас Серебрицкая объявлена в розыск.

