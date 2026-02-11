Дегтярев допустил запрет на въезд в РФ для сменивших спортивное гражданство

1 / 13

На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Россию будут представлять всего 13 спортсменов из индивидуальных видов. При этом несколько десятков россиян, сменивших спортивное гражданство, выступят за другие национальные сборные. О некоторых из них – в галерее «Ведомостей».



На Играх-2026 Карина Акопова (родилась в Москве) и Никита Рахманин (Челябинск) впервые представляют сборную Армении в парном фигурном катании, а также они – знаменосцы национальной команды. В мае 2025 г. исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешил им перейти под флаг этой республики. В августе того же года паре удалось выиграть путевку на Олимпиаду на отборочном турнире, проходившем в Пекине. Акопова и Рахманин выступают в паре с 2020 г. В сезоне 2021/2022 они победили на турнирах Budapest Trophy и «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане, а также стали серебряными призерами этапа Кубка России в 2021 г. / Александр Вильф / РИА Новости