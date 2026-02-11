Газета
Главная / Общество /

Дегтярев допустил запрет на въезд в РФ для сменивших спортивное гражданство

Ведомости

Спортсменам, сменившим спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в Россию. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» в «VK Видео».

Дегтярев сообщил, что уже подписал приказ, ужесточающий подход к таким случаям. По его словам, одного шахматиста уже лишили звания гроссмейстера после смены спортивного гражданства.

«То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами – а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», – сказал Дегтярев.

«Ведомости» писали, что на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Россию будут представлять всего 13 спортсменов из индивидуальных видов. При этом несколько десятков россиян, сменивших спортивное гражданство, выступят за другие национальные сборные. 

