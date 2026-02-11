Daily Mail: Курта Кобейна могли убить

Версию об убийстве Кобейна, по данным издания, озвучил специалист, ранее работавший над случаями передозировки с огнестрельными ранениями, Брайан Бернетт. В статье, на которую ссылается Daily Mail, приводятся факты, указывающие на то, что один или несколько злоумышленников заставили музыканта принять смертельную дозу героина, а затем один из них выстрелил ему в голову, вложил пистолет в его руку и оставил поддельную предсмертную записку.