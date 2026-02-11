Daily Mail: Курта Кобейна могли убить
Неофициальная группа судмедэкспертов предположила, что рок-музыкант Курт Кобейн мог быть убит. Исследователь Мишель Уилкинс рассказала Daily Mail, что такой вывод был сделан после тщательного изучения результатов вскрытия, которые выявили признаки, не соответствующие мгновенной смерти от огнестрельного ранения.
Версию об убийстве Кобейна, по данным издания, озвучил специалист, ранее работавший над случаями передозировки с огнестрельными ранениями, Брайан Бернетт. В статье, на которую ссылается Daily Mail, приводятся факты, указывающие на то, что один или несколько злоумышленников заставили музыканта принять смертельную дозу героина, а затем один из них выстрелил ему в голову, вложил пистолет в его руку и оставил поддельную предсмертную записку.
Уилкинс отметила, что при вскрытии тела Кобейна были обнаружены признаки того, что он умер не сразу после выстрела. Она указала на повреждения органов, которые могли быть вызваны кислородным голоданием. «Некроз мозга и печени происходит при передозировке. При огнестрельном ранении такого не бывает», – заключила исследователь.
По данным полиции округа Кинг, вскрытие показало, что в легких Кобейна была жидкость, в глазах – кровоизлияния, мозг и печень также были повреждены. Согласно судебно-медицинскому заключению, такие результаты нетипичны для смерти от огнестрельного ранения, но часто встречаются при передозировке героином. При большинстве огнестрельных ранений в голову, отмечает Daily Mail, кровь попадает в дыхательные пути, но при вскрытии тела Кобейна об этом не упоминалось.
Предполагаемая предсмертная записка музыканта также была тщательно изучена, отметила Уилкинс. По ее словам, было установлено, что верхняя часть записки действительно была написана Кобейном. В ней не упоминается самоубийство. При этом последние четыре строчки могли быть написаны другим человеком, поскольку буквы в них крупнее и в целом текст выглядит более небрежно.
Уилкинс подчеркнула, что команда экспертов добивается прозрачности и пересмотра доказательств дела.
В ходе судмедэкспертизы было установлено, что Кобейн умер от раны, причиненной выстрелом в голову. На оружии обнаружили нечеткие отпечатки, поскольку ружье выпало из рук после окоченения. Наиболее вероятной датой смерти называлось 5 апреля. В организме были обнаружены героин и следы транквилизаторов, концентрация наркотиков была близка к смертельной.