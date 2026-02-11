Снежный покров в Москве вечером и ночью может увеличиться на 4 см

До этого в Гидрометцентре отмечали, что на этой неделе на территории России наблюдается серия неблагоприятных погодных явлений. Активный атлантический циклон, взаимодействуя с теплыми воздушными массами, принес в европейскую часть страны обильные смешанные осадки, гололед и метели. Наиболее сложная ситуация складывается в южных регионах, где дождь сменяется мокрым снегом.