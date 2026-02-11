Снежный покров в Москве вечером и ночью может увеличиться на 4 см
В Москве вечером и ночью ожидают осадки, которые могут увеличить высоту снежного покрова на 4 см. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
«Предстоящим вечером и ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, количество выпавших осадков может составить 1–3 мм, а прирост снега – до 4 см», – пояснили синоптики (цитата по ТАСС).
Температура воздуха в столице составит от –6 до –8 градусов, в Московской области – от –6 до –11 градусов. Прогнозируется южный ветер со скоростью 6–11 м/с, на дорогах возможна гололедица.
До этого в Гидрометцентре отмечали, что на этой неделе на территории России наблюдается серия неблагоприятных погодных явлений. Активный атлантический циклон, взаимодействуя с теплыми воздушными массами, принес в европейскую часть страны обильные смешанные осадки, гололед и метели. Наиболее сложная ситуация складывается в южных регионах, где дождь сменяется мокрым снегом.
Синоптики также прогнозировали изменение погодных условий в Москве в течение недели. По словам специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в первой половине недели сохранятся морозы в диапазоне –5 до –15 градусов, после чего ожидается потепление – к концу недели температура может перейти через нулевую отметку.