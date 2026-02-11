Число подхвативших кишечную инфекцию в школе Петербурга выросло до 96 человек
Роспотребнадзор Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал уже 96 случаев острой кишечной инфекции среди учеников и сотрудников школы № 39 Невского района. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
Среди пострадавших также сотрудники пищеблока АО «КСП «Волна». Результаты исследования выявили норовирусную инфекцию у заболевших и контактных лиц.
В Роспотребнадзоре заявили, что уже завершен комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на локализацию и ликвидацию очага инфекции.
4 февраля Роспотребнадзор сообщал, что в школе № 39 была зарегистрирована острая инфекция. Тогда в инфекционные стационары попали семь человек. Управление ведомства организовало лабораторные исследования, отбор проб водопроводной воды, пищевого сырья, готовой продукции «КСП «Волна», смывов с объектами внешней среды, а также проведение дезинфекции.