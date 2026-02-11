Число подхвативших кишечную инфекцию в школе Петербурга выросло до 96 человек

4 февраля Роспотребнадзор сообщал, что в школе № 39 была зарегистрирована острая инфекция. Тогда в инфекционные стационары попали семь человек. Управление ведомства организовало лабораторные исследования, отбор проб водопроводной воды, пищевого сырья, готовой продукции «КСП «Волна», смывов с объектами внешней среды, а также проведение дезинфекции.