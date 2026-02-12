Умер актер сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

Ван Дер Бик родился 8 марта 1977 г. в Коннектикуте. Он дебютировал на Бродвее в 15 лет, а в 17 уже снялся в своем первом фильме «Ангус». В 1997 г. актер прошел кастинг на телесериал «Бухта Доусона», где сыграл центрального персонажа Доусона Лири. За эту роль он получил известность.