Общество

Умер актер сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик скончался в возрасте 48 лет, сообщила супруга на его странице в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Актер умер от онкологии. В ноябре 2024 г. Ван Дер Бик рассказал, что ему диагностировали колоректальный рак третьей стадии.

Ван Дер Бик родился 8 марта 1977 г. в Коннектикуте. Он дебютировал на Бродвее в 15 лет, а в 17 уже снялся в своем первом фильме «Ангус». В 1997 г. актер прошел кастинг на телесериал «Бухта Доусона», где сыграл центрального персонажа Доусона Лири. За эту роль он получил известность.

Всего Ван Дер Бик снялся в более 50 фильмах. У него остались шестеро детей.

