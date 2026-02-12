Умер актер сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик скончался в возрасте 48 лет, сообщила супруга на его странице в Instagram
Актер умер от онкологии. В ноябре 2024 г. Ван Дер Бик рассказал, что ему диагностировали колоректальный рак третьей стадии.
Ван Дер Бик родился 8 марта 1977 г. в Коннектикуте. Он дебютировал на Бродвее в 15 лет, а в 17 уже снялся в своем первом фильме «Ангус». В 1997 г. актер прошел кастинг на телесериал «Бухта Доусона», где сыграл центрального персонажа Доусона Лири. За эту роль он получил известность.
Всего Ван Дер Бик снялся в более 50 фильмах. У него остались шестеро детей.