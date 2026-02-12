Газета
Общество

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги

Ведомости

В аэропорту Калуги «Грабцево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сообщение о введении мер было опубликовано в 0:10 мск.

Ранее такие меры для калужского аэропорта действовали, согласно сообщениям Кореняко, с 6:47 до 8:53 мск 11 февраля.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 16:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами.

