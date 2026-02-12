СК запросит арест стрелка в анапском техникуме

Инцидент произошел 11 февраля. Были ранены несовершеннолетний студент, сотрудница техникума и охранник. Пострадавших госпитализировали. Позже 55-летний мужчина скончался от ранения. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибшим оказался охранник, который принял на себя первый удар во время нападения. Он оперативно отреагировал, вызвал соответствующие органы и не дал подростку зайти дальше в техникум. Двое других жертв получили ранения средней тяжести. Стрелявшего задержали и допросили.