СК запросит арест стрелка в анапском техникуме
Следствие намерено ходатайствовать об аресте 17-летнего парня, открывшего стрельбу из ружья в Анапском индустриальном техникуме. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.
Стрелка подозревают в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ).
Инцидент произошел 11 февраля. Были ранены несовершеннолетний студент, сотрудница техникума и охранник. Пострадавших госпитализировали. Позже 55-летний мужчина скончался от ранения. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибшим оказался охранник, который принял на себя первый удар во время нападения. Он оперативно отреагировал, вызвал соответствующие органы и не дал подростку зайти дальше в техникум. Двое других жертв получили ранения средней тяжести. Стрелявшего задержали и допросили.
По информации «КП-Кубань», подросток учился на втором курсе этого техникума на автомеханика. Для совершения нападения он взял ружье у своего дедушки. По словам знакомых, парень смотрел много роликов о нападениях на школы в Перми и Керчи.
Следователи и криминалисты регионального СК России продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавших совершению преступлений. Назначен комплекс необходимых экспертиз.