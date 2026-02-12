Умер актер из фильмов «Гарольд и Мод» и «Догма» Бад Корт

Американский актер Бад Корт, известный по роли Гарольда в классическом фильме Хэла Эшби 1971 г. «Гарольд и Мод», скончался после продолжительной болезни. Ему было 77 лет, пишет Variety со ссылкой на друга покойного Дориана Хэннавея.