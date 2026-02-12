Газета
Главная / Общество /

Умер актер из фильмов «Гарольд и Мод» и «Догма» Бад Корт

Ведомости

Американский актер Бад Корт, известный по роли Гарольда в классическом фильме Хэла Эшби 1971 г. «Гарольд и Мод», скончался после продолжительной болезни. Ему было 77 лет, пишет Variety со ссылкой на друга покойного Дориана Хэннавея.

Корт умер 11 февраля в Коннектикуте после продолжительной болезни.

Корт играл в таких фильмах, театральных постановках и телесериалах, как «Конец игры», «Шоколадная война», «Большая пустота», «Теодор Рекс», «Догма», «Неисправимые», «Бар "Гадкий койот"», «Поллок», «Сумеречная зона», «Тайный дневник Зигмунда Фрейда» и «Водная жизнь».

Chris Pizzello / Invision / AP
Paramount Pictures
