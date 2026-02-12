The Guardian: мир близок к точке невозврата из-за глобального потепления
Земля ближе, чем считалось ранее, к «точке невозврата», после которой остановить стремительное глобальное потепление будет невозможно, считают ученые. Об этом пишет The Guardian.
По данным экспертов, мир окажется в условиях «парникового эффекта», которые будут намного хуже, чем рост температуры на 2–3 градуса. Климат будет сильно отличаться от благоприятных условий последних 11 000 лет.
При потеплении на 3–4 градуса «экономика и общество перестанут функционировать в привычном нам виде», заявили ученые. По мнению исследователей, повернуть вспять, когда Земля превратится в теплицу, будет практически невозможно, даже если в конечном итоге выбросы сократятся.
3 февраля Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщала, что национальные метеорологические и гидрологические службы непрерывно реагируют на экстремальные погодные явления начала 2026 г. – от аномальной жары и пожаров до рекордных холодов, снегопадов, разрушительных ливней и наводнений, затронувших все регионы мира. По данным шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), вызванное деятельностью человека изменение климата привело к увеличению частоты и интенсивности волн жары с 1950-х гг. и дальнейшее потепление еще больше увеличит их частоту и интенсивность, писали «Ведомости. Устойчивое развитие».