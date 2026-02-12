Газета
«Россия» и Nordwind запустили рейсы для вывоза пассажиров с Кубы

Ведомости

Авиакомпания «Россия» запустила рейсы для вывоза пассажиров, находящихся на Кубе. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

12, 14, 17, 19, 21 февраля будет отправлен рейс FV6928 Варадеро – Москва, 16 февраля – FV6850 Гавана – Москва. Для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу 15 февраля будет организован рейс FV6849 Москва – Гавана.

Все последующие рейсы по этим направлениям будут отменены с 24 февраля.

По данным «РИА Новости», Nordwind с 12 февраля будет выполнять только вывозные рейсы из Варадеро и Гаваны, а также из Ольгина и с острова Кайо-Коко. По информации онлайн-табло аэропортов Кубы, первые вывозные рейсы предусмотрены из Варадеро. 12 февраля планируется вылет самолетов Nordwind и «России».

Туроператоры начали приостановку продажи туров на Кубу из-за временного прекращения полетной программы в эту страну, писал ТАСС со ссылкой на РСТ. В настоящее время на Кубе могут находиться около 4000 россиян.

