«Россия» и Nordwind запустили рейсы для вывоза пассажиров с Кубы

По данным «РИА Новости», Nordwind с 12 февраля будет выполнять только вывозные рейсы из Варадеро и Гаваны, а также из Ольгина и с острова Кайо-Коко. По информации онлайн-табло аэропортов Кубы, первые вывозные рейсы предусмотрены из Варадеро. 12 февраля планируется вылет самолетов Nordwind и «России».