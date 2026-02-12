На Камчатке самолет вернулся в аэропорт после появления трещины на стекле
Прокуратура проводит проверку после того, как самолет Як-40 вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле. Это произошло 6 февраля на маршруте Петропавловск-Камчатский – Тиличики, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Во время полета экипаж обнаружил трещину на правом лобовом остеклении и принял решение о возвращении в аэропорт вылета», – отмечается в публикации. В самолете находилось 16 человек, из них четверо – члены экипажа.
По данным представителей прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет, посадка прошла успешно.