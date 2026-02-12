Газета
Главная / Общество /

За сутки в Москве может выпасть 20% от месячной нормы снега

Ведомости

За сутки в Москве может выпасть до 15-20% от месячной нормы февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на погоду в столице влияет теплый атмосферный фронт, несущий в регион массы влажного и согретого Гольфстримом атлантического воздуха. Пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. Леус предупредил о гололеде на дорогах и тротуарах.

Температура воздуха к вечеру 12 февраля увеличится от -1 до -3 градусов, а по области от 0 до -5 градусов. Ветер южный 4-9 м/с, а атмосферное давление упадет до 731 мм ртутного столба, что ниже нормы.

13 февраля временами ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. Ночью температура составит от -1 до -3 градусов, днем от +1 до +3 градусов.

По данным Гидрометцентра, на этой неделе в России наблюдается серия неблагоприятных погодных явлений. Активный атлантический циклон, взаимодействуя с теплыми воздушными массами, принес в европейскую часть России обильные смешанные осадки, гололед и метели. Самая сложная ситуация – на юге страны, где дождь сменяется мокрым снегом.

