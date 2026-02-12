Замкомандира батальона спецназа «Ахмат» погиб в Харьковской области
В Харьковской области погиб замкомандира одного из батальонов спецназа «Ахмат» после удара украинского дрона, сообщил в Telegram-канале командир подразделения, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Позывным военнослужащего был «Гром».
«Вчера погиб "Гром". Наш заместитель командира батальона», – говорится в публикации.
Боец погиб в районе Казачьей Лопани региона, когда дрон атаковал автомобиль. Ранение было тяжелым, несовместимым с жизнью. У военнослужащего остались четверо детей и жена.