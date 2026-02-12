Путин поручил заменить термин «среднее профессиональное образование»
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность замены термина «среднее профессиональное образование» для обозначения обучения в колледжах и техникумах. Об этом сообщает Кремль.
Доклад должен быть подготовлен до 1 июля 2026 г.
Кроме того, правительству необходимо до 15 июля внести изменения в законодательство РФ, касающиеся передачи данных о занятости от работодателей в Социальный фонд на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Это нужно для мониторинга структуры рынка труда и движения рабочей силы, а также для учета этих данных при прогнозировании потребности экономики страны в кадрах на семилетний период.
Следует также уточнить меры поддержки, которые заказчик обязан предоставлять гражданину в период обучения, включая материальное стимулирование, преимущественно в денежной форме (например, стипендии). В договоре о целевом обучении должны быть прописаны порядок, сроки и размеры предоставления таких мер.
Дипломы о среднем профессиональном образовании, согласно поручениям, должны содержать детализированную информацию о результатах государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и участия в чемпионатах профессионального мастерства.
Правительство РФ необходимо наделить полномочиями устанавливать перечень органов и организаций, с которыми граждане могут заключать договоры о целевом обучении по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных средств.
Соответствующие поручения глава государства дал по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 г. Тогда Путин призвал губернаторов быть готовыми к системным изменениям, которые несет искусственный интеллект, а также не допустить ситуацию, когда в обществе будут «интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать». По его поручению в регионах должны появиться вице-губернаторы, ответственные за кадровую трансформацию.