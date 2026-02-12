Путин поручил заменить термин «среднее профессиональное образование»

Соответствующие поручения глава государства дал по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 г. Тогда Путин призвал губернаторов быть готовыми к системным изменениям, которые несет искусственный интеллект, а также не допустить ситуацию, когда в обществе будут «интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать». По его поручению в регионах должны появиться вице-губернаторы, ответственные за кадровую трансформацию.