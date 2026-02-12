Газета
Главная / Общество /

МВД опровергло информацию о взрыве на парковке в Москве

Ведомости
Анна Бойцова

Взрыва на парковке на Рябиновой улице в Москве не было, автомобиль загорелся, предположительно, из-за проблем с проводкой. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале в Max.

Она уточнила, что сгорела машина 2001 года выпуска. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

12 февраля Telegram-каналы Baza, Shot и ряд других писали, что на парковке «Главного научно-исследовательского вычислительного центра» Управления делами президента в Можайском районе Москвы прогремел взрыв. Автомобиль Mercedes ML350 сгорел, в салоне людей не было.

