Путин поручил реорганизовать колледжи и вузы с худшими рейтингами

Кроме того, по итогам ежегодной оценки планируется актуализировать программы развития либо принять решения о реорганизации не менее 2% государственных и муниципальных колледжей и вузов, оказавшихся в числе худших. Доклад по этому направлению должен быть подготовлен до 1 сентября 2026 г., затем – также раз в год.