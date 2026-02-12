Газета
Главная / Общество /

Путин поручил реорганизовать колледжи и вузы с худшими рейтингами

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить реорганизацию части колледжей и вузов, показавших худшие результаты в национальных рейтингах. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению, кабмин совместно с региональными властями и при участии «Агентства стратегических инициатив» должен организовать ежегодную оценку деятельности профессиональных образовательных организаций и вузов с наихудшими показателями. Порядок проведения такой оценки также предстоит установить. Первый доклад по этой работе должен быть представлен до 1 июля 2026 г., далее – ежегодно.

Кроме того, по итогам ежегодной оценки планируется актуализировать программы развития либо принять решения о реорганизации не менее 2% государственных и муниципальных колледжей и вузов, оказавшихся в числе худших. Доклад по этому направлению должен быть подготовлен до 1 сентября 2026 г., затем – также раз в год.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

Соответствующие поручения глава государства дал по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 г.

