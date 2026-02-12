Газета
Задержан одногруппник студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы

Ведомости
Анна Бойцова

Соучастника стрелка, убившего охранника и ранившего еще двоих человек в техникуме в Анапе, задержали, сообщили в управлении СКР по региону. Его подозревают в подстрекательстве к совершению убийства и нападению.

Как стало известно следователям, нападавший рассказал о своих планах совершить преступление своему знакомому еще в ноябре 2025 г. Тот не сообщил в правоохранительные органы и, наоборот, стал склонять стрелка к совершению особо тяжких преступлений, «в том числе путем провокации».

Соучастника уже допросили. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о небрежном хранении огнестрельного оружия (по ч. 1 ст. 224 УК РФ) в отношении 64-летнего мужчины, у которого нападавший украл ружье перед тем, как прийти в техникум.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю также намерено ходатайствовать об аресте самого стрелка. 17-летнему подростку вменяются убийство, покушение на убийство двух и более лиц и хищение оружия (пп. «б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ).

12 февраля техникум возобновил работу в штатном режиме. В память о погибшем охраннике, который первым принял на себя удар, организовали мемориал.

