Росавиация сняла ограничения для аэропорта Ухты
С аэропорта Ухты сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры действовали около 3,5 часа. Он напомнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Росавиация сняла временные ограничения с аэропорта Котласа, Кирова, Перми и Ярославля.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 13 украинских беспилотников. Из низ девять уничтожили над территорией Коми, три – над Белгородской областью, еще один – над Астраханской.
После налета дронов на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщал губернатор Коми Ростислав Гольдштейн.