Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения для аэропорта Ухты

Ведомости

С аэропорта Ухты сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры действовали около 3,5 часа. Он напомнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация сняла временные ограничения с аэропорта Котласа, Кирова, Перми и Ярославля.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 13 украинских беспилотников. Из низ девять уничтожили над территорией Коми, три – над Белгородской областью, еще один – над Астраханской.

После налета дронов на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщал губернатор Коми Ростислав Гольдштейн.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте