Rockwool перечислила 600 млн рублей на поддержку спецоперации

13 января президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ведение РСА перешли все доли ООО «Роквул», ранее принадлежавшие Rockwool A/S. Кроме того, к российской компании перешел также завод в ОЭЗ «Алабуга» под управлением ООО «Роквул-Волга», которое на 32% принадлежало ООО «Роквул» и на 68% – датской Rockwool A/S.