Rockwool перечислила 600 млн рублей на поддержку спецоперации
Российское подразделение датской Rockwool перечислило 600 млн руб. в Общероссийский народный фронт, средства пойдут на программы помощи участникам СВО и их родственникам, сообщила пресс-служба компании.
В частности, планируется закупить багги, квадроциклы, средства связи, разведывательные дроны и средства РЭБ. «Важно обеспечивать бойцов техникой, которая реально повышает уровень защищенности и помогает сохранять жизни», – пояснил гендиректор АО «Развитие строительных активов» (РСА) Тимур Амиров (компания назначена временным управляющим заводами Rockwool в РФ).
В ближайшие месяцы Rockwool планирует восстановить сотрудничество с военно-промышленным комплексом. Датская компания Rockwool A/S приостановила его весной 2022 г.
13 января президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ведение РСА перешли все доли ООО «Роквул», ранее принадлежавшие Rockwool A/S. Кроме того, к российской компании перешел также завод в ОЭЗ «Алабуга» под управлением ООО «Роквул-Волга», которое на 32% принадлежало ООО «Роквул» и на 68% – датской Rockwool A/S.
5 февраля производитель алюминиевых банок «Кэн-пак» (ранее подконтрольный американской корпорации CanPack Group) заявил, что пожертвовал первые 500 млн руб. в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы», средства пойдут на поддержку участников спецоперации.