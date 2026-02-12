Газета
Главная / Общество /

Кабмин присвоил название ЦСКА горе в Кабардино-Балкарии

Ведомости

Наименование ЦСКА присвоено горе в Кабардино-Балкарской республике. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, речь идет о безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43'18,7 северной широты, 42°31,0 восточной долготы и абсолютной высотой 3721 м.

Наименование присваивается в соответствии с законом «О наименованиях географических объектов» и на основании инициативы республиканского парламента, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

