Кабмин присвоил название ЦСКА горе в Кабардино-Балкарии
Наименование ЦСКА присвоено горе в Кабардино-Балкарской республике. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации.
Согласно тексту документа, речь идет о безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43'18,7 северной широты, 42°31,0 восточной долготы и абсолютной высотой 3721 м.
Наименование присваивается в соответствии с законом «О наименованиях географических объектов» и на основании инициативы республиканского парламента, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.