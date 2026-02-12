Минкульт опроверг сообщение о выдаче прокатного удостоверения фильму «Скуф»

Исполнивший главную роль Зубарев, уроженец Донецка, в настоящее время проживает в Китае. По данным Telegram-канала Shot, в 2024 г. блогер сыграл свадьбу, в числе VIP–гостей которой были рэпер Моргенштерн (считается в России иноагентом) и стример JesusAVGN (считается в России иноагентом) . Зубарев также известен шуткой о бургере с российскими младенцами. В августе 2023 г. первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru заявлял, что аккаунты Зубарева нужно заблокировать в России.