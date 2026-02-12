Минкульт опроверг сообщение о выдаче прокатного удостоверения фильму «Скуф»
Министерство культуры РФ опровергло информацию о выдаче прокатного удостоверения фильму «Скуф». Об этом сообщили в ведомстве.
«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм "Скуф" в Минкультуры России не поступало», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Ранее компания «Атмосфера кино» анонсировала выход семейной комедии Алексея Степанова «Скуф» в прокат 16 апреля. В фильме задействованы блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, певица Валя Карнавал и телеведущий Леонид Якубович.
Исполнивший главную роль Зубарев, уроженец Донецка, в настоящее время проживает в Китае. По данным Telegram-канала Shot, в 2024 г. блогер сыграл свадьбу, в числе VIP–гостей которой были рэпер Моргенштерн