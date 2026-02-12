Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минкульт опроверг сообщение о выдаче прокатного удостоверения фильму «Скуф»

Ведомости

Министерство культуры РФ опровергло информацию о выдаче прокатного удостоверения фильму «Скуф». Об этом сообщили в ведомстве.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм "Скуф" в Минкультуры России не поступало», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее компания «Атмосфера кино» анонсировала выход семейной комедии Алексея Степанова «Скуф» в прокат 16 апреля. В фильме задействованы блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, певица Валя Карнавал и телеведущий Леонид Якубович.

Исполнивший главную роль Зубарев, уроженец Донецка, в настоящее время проживает в Китае. По данным Telegram-канала Shot, в 2024 г. блогер сыграл свадьбу, в числе VIP–гостей которой были рэпер Моргенштерн (считается в России иноагентом) и стример JesusAVGN (считается в России иноагентом). Зубарев также известен шуткой о бургере с российскими младенцами. В августе 2023 г. первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru заявлял, что аккаунты Зубарева нужно заблокировать в России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь