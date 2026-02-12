Экс-зампредседателя правительства Подмосковья Бронштейн предстанет перед судом

По данным следствия, в январе 2024 г. ГАОУ ДПО МО «Корпоративный университет развития образования» и ООО «Торговый дом «Просвещение-Регион» заключили договор на поставку интерактивных панелей в школы Московской области на сумму более 742 млн руб. В июне 2024 г. Бронштейн через посредника, бывшего ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского, получил взятку от генерального директора фирмы в сумме 25 мн руб. за общее покровительство и попустительство по службе. В дальнейшем Бронштейн легализовал 8 млн, заключив договор на строительство загородного дома.