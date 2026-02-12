Экс-зампредседателя правительства Подмосковья Бронштейн предстанет перед судом
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна и его сообщников, обвиняемых в коррупции, мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете (СК) в Мах.
По данным следствия, в январе 2024 г. ГАОУ ДПО МО «Корпоративный университет развития образования» и ООО «Торговый дом «Просвещение-Регион» заключили договор на поставку интерактивных панелей в школы Московской области на сумму более 742 млн руб. В июне 2024 г. Бронштейн через посредника, бывшего ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского, получил взятку от генерального директора фирмы в сумме 25 мн руб. за общее покровительство и попустительство по службе. В дальнейшем Бронштейн легализовал 8 млн, заключив договор на строительство загородного дома.
При посредничестве Лубского были совершены еще две передачи взяток, одна из которых предназначалась Бронштейну – 8 млн руб., а другая – директору и двум сотрудникам ГКУ МО «Дирекция модернизации образования» на сумму 3,5 млн руб. за подписание актов выполненных работ по муниципальным и госконтрактам.
Следствие также выяснило, что несколько сотрудников «Дирекции модернизации образования» получили взятку на сумму 33 млн руб. и осуществили мошеннические действия на сумму 4,5 млн руб.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений, мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем (ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до 15 лет лишения свободы.
СК указал, что в ходе следствия проведено более 60 обысков и допрошено не менее 80 свидетелей. Органы провели свыше 100 осмотров, а также ряд очных ставок, проверок показаний на месте и другие следственные действия. Так была собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Бронштейна задержали в сентябре 2024 г. Ректор вуза и генеральный директор коммерческой организации задержаны тогда же.