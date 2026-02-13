Главный юрист Goldman Sachs подала в отставку из-за связей с Эпштейном

The Guardian пишет, что после ухода из Белого дома в 2014 г. Реммлер занималась частной практикой и получила от Эпштейна несколько дорогих подарков, в том числе роскошные сумки и шубу. Подарки были получены уже после того, как в 2008 г. Эпштейна уже осудили за сексуальные преступления. Отмечается, что, согласно кодексу поведения компании Goldman Sachs, сотрудники должны получать предварительное разрешение на получение подарков от клиентов или на их вручение.