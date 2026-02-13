Главный юрист Goldman Sachs подала в отставку из-за связей с Эпштейном
Главный юрист Goldman Sachs и бывший советник Барака Обамы в Белом доме Кэти Реммлер объявила о своем увольнении. Это произошло, когда в сеть попали электронные письма, свидетельствующие о тесных отношениях между ней и обвиненным в сексуальных преступлениях финансистом Джеффри Эпштейном, пишет The Guardian.
Реммлер сообщила, что «покинет пост директора по правовым вопросам и главного юрисконсульта Goldman Sachs 30 июня 2026 г.». По данным издания, в электронных письмах Реммлер называла Эпштейна «дядей Джеффри» и говорила, что обожает его. В своих недавних заявлениях она называла его «чудовищем».
The Guardian пишет, что после ухода из Белого дома в 2014 г. Реммлер занималась частной практикой и получила от Эпштейна несколько дорогих подарков, в том числе роскошные сумки и шубу. Подарки были получены уже после того, как в 2008 г. Эпштейна уже осудили за сексуальные преступления. Отмечается, что, согласно кодексу поведения компании Goldman Sachs, сотрудники должны получать предварительное разрешение на получение подарков от клиентов или на их вручение.
Согласно документам, Эпштейн звонил Реммлер по мобильному телефону, когда его арестовали 6 июля 2019 г. С 2014 по 2019 г. Реммлер часто общалась с Эпштейном, даже после того, как в 2008 г. финансист признал вину в сводничестве несовершеннолетних для занятия проституцией.
30 января The Independent писал, что в новых материалах по делу Эпштейна имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3000 раз. Речь идет как минимум о 3 млн страниц документов из архива дела покойного финансиста, которые минюст США обнародовал с опозданием более чем на месяц после установленного конгрессом срока.