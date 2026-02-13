Газета
Главная / Общество /

Судно с 30 россиянами на борту загорелось в Японском море

Ведомости

Российское рыболовецкое судно Arina загорелось в Японском море у берегов префектуры Хоккайдо в районе Вакканая. На борту находились 30 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на управление безопасности на море Японии.

Инцидент произошел 12 февраля примерно в 145 км к юго-западу от мыса Носяппу. По словам собеседника агентства, сообщений об ущербе не поступало.

Согласно данным сервиса Marine Traffic, судно направлялось в порт Токио.

Arina 1988 г. выпуска зарегистрировано в порту Владивостока и находится в списке судов компании «Дальневосточный рыбак». Судно предназначено для промысла краба.

