Судно с 30 россиянами на борту загорелось в Японском море
Российское рыболовецкое судно Arina загорелось в Японском море у берегов префектуры Хоккайдо в районе Вакканая. На борту находились 30 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на управление безопасности на море Японии.
Инцидент произошел 12 февраля примерно в 145 км к юго-западу от мыса Носяппу. По словам собеседника агентства, сообщений об ущербе не поступало.
Согласно данным сервиса Marine Traffic, судно направлялось в порт Токио.
Arina 1988 г. выпуска зарегистрировано в порту Владивостока и находится в списке судов компании «Дальневосточный рыбак». Судно предназначено для промысла краба.