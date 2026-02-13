Столичные аэропорты продолжают работать штатно в условиях снегопада

Столичные аэропорты продолжают работать штатно в условиях снегопадаНе исключены корректировки в расписании полетов и отмены рейсов – Росавиация
Несмотря на продолжающийся снегопад в Москве и Московской области, аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» продолжают отправлять и принимать рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
При этом все же фиксируются кратковременные задержки из-за необходимости дополнительно обливать самолеты противообледенительными жидкостями. На срок более двух часов задержаны два рейса.
По данным на 9:00 мск, с начала суток воздушные гаваны обслужили суммарно 283 рейса, 152 из которых – на вылет, 132 – на прилет.
Представитель Росавиации предупредил, что в ближайшие дни не исключены корректировки в расписании полетов, а также отмены рейсов из-за неблагоприятных условий.
Кореняко сообщил, что аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. В период с 19:00 до 7:00 мск было проведено 18 контрольных чисток. Взлетно-посадочная полоса обрабатывается реагентами для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.
Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в своем обзоре, что в Москве сугробы за ночь 13 февраля немного выросли и пока что снегопад продолжается. К вечеру в городе температура поднимется и до 14 февраля установится на уровне +1…+3 градуса, принеся с собой оттепель и мокрый снег, переходящий в дождь.