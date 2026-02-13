Столичные аэропорты продолжают работать штатно в условиях снегопада

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в своем обзоре, что в Москве сугробы за ночь 13 февраля немного выросли и пока что снегопад продолжается. К вечеру в городе температура поднимется и до 14 февраля установится на уровне +1…+3 градуса, принеся с собой оттепель и мокрый снег, переходящий в дождь.