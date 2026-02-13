Поезд между Китаем и Россией запустят с 8 марта
С 8 марта возобновляется движение пассажирского поезда между Россией и Китаем по маршруту Забайкальск – Маньчжурия. Об этом сообщил Telegram-канал РЖД.
С 6 и 7 марта со станций Иркутск и Чита соответственно можно будет отправиться в Маньчжурию. Для этого будут организованы беспересадочные вагоны в составе поезда № 328/327, который следует по маршруту Иркутск – Забайкальск.
Поезда будут следовать по маршруту дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Продолжительность поездки составит примерно 25 минут.
Билеты на эти поезда начнут продаваться в ближайшее время. В будущем они будут доступны для приобретения за 60 дней до отправления.
Железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было временно приостановлено в феврале 2020 г. из-за пандемии коронавируса.