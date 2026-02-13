Умер историк и публицист Рой Медведев

Рой Медведев родился 14 ноября 1925 г. в Тифлисе. Окончил философский факультет Ленинградского университета. С середины 1960-х Медведев печатал на машинке бюллетени для шестидесятников, изданные впоследствии на Западе как «Политический дневник». Тогда же начал работать над книгой, которую назвал «главным трудом своей жизни» и в которой исследовал сталинизм. Весной 1970 г. Медведев вместе с физиками Андреем Сахаровым и Валентином Турчиным опубликовали открытое письмо к властям с призывом к демократизации СССР.