Умер историк и публицист Рой Медведев
Российский историк, публицист, брат российского и британского биолога и писателя Жореса Медведева Рой Медведев скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на невестку Медведева.
Смерть наступила утром 13 февраля. Вероятная причина – сердечная недостаточность. «Пока еще вскрытия не было. Я жду сейчас полицию», – уточнила родственница ученого.
Прощание с Медведевым пройдет 17 февраля в морге в подмосковном Одинцове, после тело кремируют.
Рой Медведев родился 14 ноября 1925 г. в Тифлисе. Окончил философский факультет Ленинградского университета. С середины 1960-х Медведев печатал на машинке бюллетени для шестидесятников, изданные впоследствии на Западе как «Политический дневник». Тогда же начал работать над книгой, которую назвал «главным трудом своей жизни» и в которой исследовал сталинизм. Весной 1970 г. Медведев вместе с физиками Андреем Сахаровым и Валентином Турчиным опубликовали открытое письмо к властям с призывом к демократизации СССР.
Медведев также был автором биографий Владимира Путина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Бориса Ельцина, Михаила Шолохова, Александра Солженицына и др.