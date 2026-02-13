Умер исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель
Один из основателей немецкой диско-группы Dschinghis Khan, исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель умер на 76-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Instagram
«Гражданин мира и гуманист. Вольфганг Хайхель, обладатель неповторимого голоса и вокалист немецкой поп-группы Dschinghis Khan, скончался», – говорится в посте.
Подчеркивается, что смерть стала неожиданностью для родственников и друзей. Музыкант умер у себя дома 20 января.
Хайхель прославился как участник поп-группы Dschinghis Khan. В 1979 г. Dschinghis Khan заняла четвертое место на «Евровидении» с одноименной песней. В 1985 г. коллектив распался, но спустя 20 лет был восстановлен. В 2014 г. Хайхель окончательно ушел из Dschinghis Khan, но продолжил использовать это название, выступая в различных составах.