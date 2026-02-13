Газета
Главная / Общество /

ГП планирует взыскать с экс-замгубернатора Краснодарского края 330 млн рублей

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ планирует взыскать с экс-замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой и ее родственников более 330 млн руб. по делу о коррупции. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Генпрокуратура установила, что Минькова в период, когда она занимала должность замгубернатора Краснодарского края, приобрела недвижимость и транспортные средства, стоимость которых превышала ее легальные доходы. Речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах, трех нежилых помещениях общей площадью 7000 кв. м и шести автомобилях. Она оформляла эти активы на родственников, чтобы скрыть факт приобретения имущества.

29 января Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в отношении Миньковой в виде домашнего ареста на два месяца – до 27 марта. Ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данной статье Миньковой может грозить до 10 лет лишения свободы.

В октябре 2025 г. Минькова, курировавшая в Краснодарском крае социальный блок, ушла в отставку. Она говорила, что сама приняла это решение, «продиктованное личными убеждениями». О дальнейшей карьере чиновницы не сообщалось.

