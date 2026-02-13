ГП планирует взыскать с экс-замгубернатора Краснодарского края 330 млн рублей

Генпрокуратура установила, что Минькова в период, когда она занимала должность замгубернатора Краснодарского края, приобрела недвижимость и транспортные средства, стоимость которых превышала ее легальные доходы. Речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах, трех нежилых помещениях общей площадью 7000 кв. м и шести автомобилях. Она оформляла эти активы на родственников, чтобы скрыть факт приобретения имущества.