Суд освободил Бойко-Великого от наказания по делу о преступном сообществе
Московский областной суд освободил от наказания главу холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, осужденного на 15,5 года колонии по делу о создании преступного сообщества и незаконном завладении земельными участками в Рузском районе Подмосковья.
Как сообщил ТАСС один из участников процесса, апелляционная инстанция оставила в силе обвинительный приговор по второму уголовному делу, но в связи с истечением срока давности Бойко-Великий освобожден от наказания.
Остальные фигуранты дела, получившие сроки до 15 лет лишения свободы, были освобождены в зале суда. Сам Бойко-Великий продолжит отбывать наказание по первому приговору – ему осталось четыре месяца.
В ноябре 2025 г. суд в Подмосковье приговорил Бойко-Великого к 15,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Это решение было вынесено на основании нескольких приговоров. Следствие считает, что еще в 2003 г. Бойко-Великий создал организованную группу для захвата земельных участков в Рузском районе Московской области под видом инвестиций в сельское хозяйство.
С 2003 по 2011 г., как установило следствие, фигуранты незаконно присвоили право собственности на земли общей площадью около 2000 га. Их стоимость оценивалась примерно в 348 млн руб.
Расследование по делу о создании преступного сообщества началось в 2006 г. Однако в 2020 г. обвиняемых оправдали из-за изменений в законодательстве, которые исключили применение этой нормы к предпринимательской деятельности.
Повторное рассмотрение дела состоялось в 2023 г. Помимо Бойко-Великого на скамье подсудимых оказались бывший директор «Русского молока» по стратегическому развитию Кирилл Савицкий, экс-руководитель компании «Вашъ финансовый попечитель» Мария Лобода, бывший руководитель ее юридической службы Олег Чудновский, а также Алла Харитонова, Валерий Иванов, Петр Лисовский и Владимир Литовченко. В результате процесса им были назначены сроки лишения свободы от 10 до 15 лет.