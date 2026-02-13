Суд освободил Бойко-Великого от наказания по делу о преступном сообществе

В ноябре 2025 г. суд в Подмосковье приговорил Бойко-Великого к 15,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Это решение было вынесено на основании нескольких приговоров. Следствие считает, что еще в 2003 г. Бойко-Великий создал организованную группу для захвата земельных участков в Рузском районе Московской области под видом инвестиций в сельское хозяйство.