Главная / Общество /

По делу о хищениях арестована бывший управленец концерна «Калашников»

Ведомости

Суд в Москве арестовал экс-директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Она отправлена в один из СИЗО Москвы в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа (ст. 159 УК). Дело было возбуждено в ноябре 2025 г.

Гращенковой предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

В начале февраля дела о хищении 2,2 млрд руб. по гособоронзаказу были переданы в суды Ростова, сообщал Следственный комитет России. Несколько управленцев и собственников ООО «Десятый подшипниковый завод» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным СК, в 2020-2024 гг. при исполнении контрактов на поставку подшипниковой продукции для нужд оборонзаказа стоимость поставок завышалась, а в документы вносились недостоверные сведения. Ущерб государству и 16 промышленным предприятиям превысил 2,2 млрд руб.

