С 2022 года 92 000 украинцев запросили убежище в России

По данным полиции, в 2022 г. 100 682 граждан иностранных государств запросили убежище в России. То есть, порядка 82% от общего числа обратившихся составили украинцы. В 2023 г. доля граждан Украины превысила 67%, в 2024 г. – 54%, а в 2025 г. – 40%.