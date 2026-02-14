С 2022 года 92 000 украинцев запросили убежище в России
Более 92 000 украинцев запросили убежище в России с 2022 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные МВД.
С заявлениями о предоставлении временного убежища в этот период обратилось 92 426 граждан Украины. В 2022 г. в МВД поступило 83 513 таких ходатайств, в 2023 г. – 5581, в 2024 г. – 3722, в 2025 г. – 3332.
По данным полиции, в 2022 г. 100 682 граждан иностранных государств запросили убежище в России. То есть, порядка 82% от общего числа обратившихся составили украинцы. В 2023 г. доля граждан Украины превысила 67%, в 2024 г. – 54%, а в 2025 г. – 40%.
Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков рассказывал, что украинцы в США активно интересуются программой по переселению соотечественников в Россию. Количество обращений по этой теме «кратно возросло», сообщил он в интервью агентству.