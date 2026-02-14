Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

С 2022 года 92 000 украинцев запросили убежище в России

Ведомости

Более 92 000 украинцев запросили убежище в России с 2022 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные МВД. 

С заявлениями о предоставлении временного убежища в этот период обратилось 92 426 граждан Украины. В 2022 г. в МВД поступило 83 513 таких ходатайств, в 2023 г. – 5581, в 2024 г. – 3722, в 2025 г. – 3332.

По данным полиции, в 2022 г. 100 682 граждан иностранных государств запросили убежище в России. То есть, порядка 82% от общего числа обратившихся составили украинцы. В 2023 г. доля граждан Украины превысила 67%, в 2024 г. – 54%, а в 2025 г.  – 40%.

Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков рассказывал, что украинцы в США активно интересуются программой по переселению соотечественников в Россию. Количество обращений по этой теме «кратно возросло», сообщил он в интервью агентству.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь