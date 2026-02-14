Санкт‑Петербург стал самым популярным городом для поездок 14 февраля

Средняя стоимость аренды жилья по России на 14–15 февраля составила 5100 руб. в сутки – цены не выросли по сравнению с другими днями февраля, однако в годовом выражении спрос и ставки прибавили около 10%. В Москве аренда обойдется в среднем в 4800 руб., в Санкт-Петербурге – в 3600 руб. Чаще всего туристы выбирают однокомнатные квартиры с красивым видом, кухней, Wi-Fi и стиральной машиной. Кроме того, на 25% вырос спрос на загородные дома и глэмпинги.