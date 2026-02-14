Санкт‑Петербург стал самым популярным городом для поездок 14 февраля
Санкт-Петербург второй год подряд возглавляет рейтинг самых популярных направлений у российских туристов на выходные, приуроченные к 14 февраля. Об этом сообщили ТАСС в сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
В топ-10 городов, куда россияне отправились 14–15 февраля, вошли также Москва, Казань, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ярославль и Минск. При этом в 2026 г. аналитики фиксируют заметный рост интереса к городам Золотого кольца – количество бронирований там увеличилось на 30%. Особой популярностью пользуются Ярославль, Владимир и Кострома, а также Плес, Рыбинск и Муром, где прирост составил от 20 до 30% в зависимости от направления.
Средняя стоимость аренды жилья по России на 14–15 февраля составила 5100 руб. в сутки – цены не выросли по сравнению с другими днями февраля, однако в годовом выражении спрос и ставки прибавили около 10%. В Москве аренда обойдется в среднем в 4800 руб., в Санкт-Петербурге – в 3600 руб. Чаще всего туристы выбирают однокомнатные квартиры с красивым видом, кухней, Wi-Fi и стиральной машиной. Кроме того, на 25% вырос спрос на загородные дома и глэмпинги.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что в 2025 г. Москва стала самым популярным направлением для внутреннего туризма в России. В тройке лидеров – Краснодарский край и Санкт-Петербург.