Жители Белгорода останутся без горячей воды до конца отопительного сезона

Ведомости

Дома Белгорода с центральным отоплением до конца сезона останутся без горячей воды из-за ракетной атаки ВСУ 13 февраля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что повреждения энергохозяйства после обстрелов ВСУ «очень большие и очень серьезные».

Гладков подчеркнул, что подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии сохраняются с помощью постоянных или резервных источников энергообеспечения.

13 февраля Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по Белгороду погибли два мирных жителя, пятеро получили ранения. В результате обстрела серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.

