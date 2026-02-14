Жители Белгорода останутся без горячей воды до конца отопительного сезона

Дома Белгорода с центральным отоплением до конца сезона останутся без горячей воды из-за ракетной атаки ВСУ 13 февраля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что повреждения энергохозяйства после обстрелов ВСУ «очень большие и очень серьезные».