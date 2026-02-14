На Таймыре самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетной полосы

В январе в Магадане закрыли аэропорт из-за ЧП с самолетом, готовившимся к вылету в Москву. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 335 пассажиров, никто из них не пострадал, как и члены экипажа.