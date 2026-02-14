Газета
Главная / Общество /

На Таймыре самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетной полосы

Ведомости

На Таймыре 14 февраля самолет Ан-72 авиакомпании «А247» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Диксон, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Воздушное судно выполняло нерегулярный чартерный рейс из Игарки, на его борту находились 52 пассажира и члены экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

В январе в Магадане закрыли аэропорт из-за ЧП с самолетом, готовившимся к вылету в Москву. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 335 пассажиров, никто из них не пострадал, как и члены экипажа.

