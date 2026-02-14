В Узбекистане обнаружили подделку российского «Полисорба»
Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана обнаружило на рынке подделку российского сорбента «Полисорб», сообщило ведомство в Telegram-канале.
«В ходе проверки установлено, что выпускалась контрафактная, биологически активная добавка под названием "Полисорб ЕНТ", сходная до степени смешения с товарным знаком POLISORB», – отметили представители агентства.
В публикации отмечается, что правоохранители провели проверку в одной из частных компаний Узбекистана после получения обращения российской АО «Полисорб». В отношении руководителя бизнеса составили протокол по ст. 177 Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Материалы о незаконном использовании чужого товарного знака были направлены в суд.
АО «Полисорб» занимается производством одноименного препарата в России, а также других сорбентов, необходимых для выведения из организма токсинов.