В Узбекистане обнаружили подделку российского «Полисорба»

В публикации отмечается, что правоохранители провели проверку в одной из частных компаний Узбекистана после получения обращения российской АО «Полисорб». В отношении руководителя бизнеса составили протокол по ст. 177 Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Материалы о незаконном использовании чужого товарного знака были направлены в суд.