Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Узбекистане обнаружили подделку российского «Полисорба»

Ведомости

Агентство интеллектуальной собственности Узбекистана обнаружило на рынке подделку российского сорбента «Полисорб», сообщило ведомство в Telegram-канале.

«В ходе проверки установлено, что выпускалась контрафактная, биологически активная добавка под названием "Полисорб ЕНТ", сходная до степени смешения с товарным знаком POLISORB», – отметили представители агентства.

В публикации отмечается, что правоохранители провели проверку в одной из частных компаний Узбекистана после получения обращения российской АО «Полисорб». В отношении руководителя бизнеса составили протокол по ст. 177 Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Материалы о незаконном использовании чужого товарного знака были направлены в суд.

АО «Полисорб» занимается производством одноименного препарата в России, а также других сорбентов, необходимых для выведения из организма токсинов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её