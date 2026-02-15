Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза
В четвертом квартале 2025 г. свыше 35% мигрантов, прибывших в Россию, не смогли с первого раза сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министерсто науки и высшего образования.
Согласно данным мониторинга, в период с октября по декабрь экзамен на уровень, необходимый для получения разрешения на работу или патента, сдавали более 201 500 человек, из них успешно справились с испытаниями 87,9%, при этом с первой попытки экзамен не сдали 35,5%.
Аттестация предусматривает три уровня, каждый из которых соответствует получению разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство, а сам экзамен состоит из трех блоков, включающих тестирование по русскому языку, проверку знаний истории России и основ законодательства. В Минобрнауки также привели данные за третий квартал, согласно которым экзамен на получение разрешения на временное проживание сдавали 1223 человека, из них тест успешно решили 70,6%, но 39,5%мигрантов не сдали экзамен с первой попытки.
Экзамен для получения вида на жительство с июля по сентябрь сдавали более 11 500 человек, из них 82,3% мигрантов успешно прошли испытания, а 29,6% провалили экзамен с первой попытки. В министерстве добавили, что экзаменационная кампания была организована на базе 203 пунктов по всей России, в том числе в Таджикистане и Узбекистане.