Главная / Общество /

Кражи остаются самым распространенным преступлением в России

Ведомости

В 2025 г. в России зафиксировано почти 454 000 краж, и хотя их количество сократилось, они по-прежнему остаются наиболее распространенным видом преступлений, пишет ТАСС со ссылкой на материалы статистики. За 12 месяцев прошлого года в РФ зарегистрировано 453 338 преступлений, совершенных по статье 158 УК РФ, что на 46 000 меньше, чем в 2024 г.

Показатель числа краж в России в 2025 г. стал наименьшим за последнее время, при этом тенденция их снижения наметилась с 2015 г., когда было зарегистрировано свыше 1 млн таких преступлений. Согласно данным статистики, в прошлом году также зафиксировано 14 400 грабежей, свыше 13 000 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 6200 вымогательств.

Почти 6 000 убийств зарегистрировано в 2025 г., а также 3400 изнасилований, более 2700 хулиганств и почти 2500 разбоев. Всего в январе-декабре прошлого года зарегистрировано 1,7 млн преступлений, что на 7,3% меньше, чем годом ранее.

Рост регистрируемых преступлений отмечен в пяти регионах Российской Федерации, тогда как снижение этого показателя наблюдалось в 80 субъектах страны. Таким образом, общая криминогенная обстановка в стране характеризуется положительной динамикой сокращения большинства видов противоправных деяний.

