Кражи остаются самым распространенным преступлением в России

В 2025 г. в России зафиксировано почти 454 000 краж, и хотя их количество сократилось, они по-прежнему остаются наиболее распространенным видом преступлений, пишет ТАСС со ссылкой на материалы статистики. За 12 месяцев прошлого года в РФ зарегистрировано 453 338 преступлений, совершенных по статье 158 УК РФ, что на 46 000 меньше, чем в 2024 г.