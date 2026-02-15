В Госдуме предупредили о штрафе за вывешивание списка должников по ЖКУ

Зампред комитета пояснил, что управляющие компании нередко вывешивают обезличенные списки, в которых указаны только сумма долга и номер квартиры. По словам парламентария, принято считать, что такая информация не относится к персональным данным. Но даже опубликованные в таком виде сведения могут быть признаны нарушением закона. Депутат подчеркнул, что в каждом конкретном случае решение будет зависеть от суда.