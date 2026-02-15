В Госдуме предупредили о штрафе за вывешивание списка должников по ЖКУ
Вывешивание в подъезде или публикация на сайте списка должников по оплате жилищно-коммунальных услуг без получения согласия этих людей является нарушением закона и грозит управляющей компании крупным штрафом. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
По его словам, управляющим компаниям, которые так поступают, грозит ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства в области персональных данных). Штрафы для юрлиц cоставляют от 300 000 до 700 000 руб., а в случае повторного нарушения увеличиваются до 1–1,5 млн руб.
Колунов напомнил, что к персональным данным относят в том числе фамилию, имя, отчество или просто фамилию и инициалы. Если управляющая компания раскрывает эти данные без согласия, она нарушает закон.
Зампред комитета пояснил, что управляющие компании нередко вывешивают обезличенные списки, в которых указаны только сумма долга и номер квартиры. По словам парламентария, принято считать, что такая информация не относится к персональным данным. Но даже опубликованные в таком виде сведения могут быть признаны нарушением закона. Депутат подчеркнул, что в каждом конкретном случае решение будет зависеть от суда.