Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме предупредили о штрафе за вывешивание списка должников по ЖКУ

Ведомости

Вывешивание в подъезде или публикация на сайте списка должников по оплате жилищно-коммунальных услуг без получения согласия этих людей является нарушением закона и грозит управляющей компании крупным штрафом. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

По его словам, управляющим компаниям, которые так поступают, грозит ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства в области персональных данных). Штрафы для юрлиц cоставляют от 300 000 до 700 000 руб., а в случае повторного нарушения увеличиваются до 1–1,5 млн руб.

Колунов напомнил, что к персональным данным относят в том числе фамилию, имя, отчество или просто фамилию и инициалы. Если управляющая компания раскрывает эти данные без согласия, она нарушает закон.

Зампред комитета пояснил, что управляющие компании нередко вывешивают обезличенные списки, в которых указаны только сумма долга и номер квартиры. По словам парламентария, принято считать, что такая информация не относится к персональным данным. Но даже опубликованные в таком виде сведения могут быть признаны нарушением закона. Депутат подчеркнул, что в каждом конкретном случае решение будет зависеть от суда.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её