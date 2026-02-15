Газета
На Земле началась вторая магнитная буря февраля

Ведомости

В ночь с 14 на 15 февраля на планете началась вторая магнитная буря февраля. Об этом в Telegram-канале сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Пока магнитная буря находится в диапазоне от слабой до средней. Она началась примерно на сутки раньше, чем ожидалось.

Как пояснили в лаборатории, пик события пришелся примерно на 5:00 мск и составил G1.3 по шкале от 1 до 5. Причиной магнитной бури стала крупная корональная дыра на Солнце напротив Земли.

Период геомагнитных возмущений продлится до двух суток: всплески будут чередоваться с затишьем. Выход бури на уровень выше G2 (средний) маловероятен.

Ночью на фоне геомагнитных возмущений произошло заметное увеличение яркости полярных сияний. В пике индекс их интенсивности достиг 8,6 балла по 10-балльной шкале, что является довольно высоким показателем.

Магнитная буря слабого уровня была зарегистрирована 5 февраля. В лаборатории отметили, что февраль 2026 г. выглядит более спокойным, чем предыдущий месяц. Январь установил рекорд десятилетия по числу дней с магнитными бурями, основная активность наблюдалась во второй половине месяца.

 

