На Земле началась вторая магнитная буря февраля

В ночь с 14 на 15 февраля на планете началась вторая магнитная буря февраля. Об этом в Telegram-канале сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Пока магнитная буря находится в диапазоне от слабой до средней. Она началась примерно на сутки раньше, чем ожидалось.