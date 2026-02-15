Газета
Общество

Защитившим детей воспитательницам из Бугуруслана вручили премию им. Кеосаяна

Ведомости

Воспитатели детского сада в Бугуруслане, которые встали на защиту подопечных при нападении вооруженного преступника, получили первую премию им. Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, вдова ведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян.

Она уточнила, что Лия Галеева и Людмила Платонова получили по 1 млн руб.

5 февраля в Бугуруслане пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад и ранил Галееву. Дети не пострадали. Галеева и Платонова смогли заблокировать преступника в помещении и удерживали до прибытия экстренных служб.

Как отметила Симоньян, премия имени Кеосаяна будет присуждаться не реже десяти раз в год – по мере того, как будут появляться достойные истории. Отбор лауреатов и вручение наград будет лично проводить Симоньян, без формирования жюри.

За спасение детей губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев принял решение премировать Галееву и Платонову. Воспитатели получат по 500 000 руб. Педагогов также представят к государственным наградам.

