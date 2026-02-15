В Японии на 78-м году жизни скончался создатель консолей Sega Хидэки Сато

Издание Kotaku пишет, что Сато присоединился к Sega еще в 1971 г. Он наблюдал все трансформации компании: из американского электронного предприятия в японскую игровую империю, из титана залов игровых автоматов в одного из самых яростных конкурентов в битве домашних консолей. Хотя он участвовал в разработке оригинальной серии SG и Master System, его звезда взошла в 1989 г., когда его повысили до директора исследовательского отдела Sega. Там ему и его команде была поставлена задача победить Nintendo.