В Японии на 78-м году жизни скончался создатель консолей Sega Хидэки Сато
В Японии на 78-м году жизни скончался создатель аппаратного обеспечения Sega Хидеки Сато, сообщил в соцсети X журнал игр Beep21.
«Он был поистине великим человеком, который покорил историю японской видеоигры и покорил сердца поклонников Sega по всему миру», – говорится в сообщении.
Издание Kotaku пишет, что Сато присоединился к Sega еще в 1971 г. Он наблюдал все трансформации компании: из американского электронного предприятия в японскую игровую империю, из титана залов игровых автоматов в одного из самых яростных конкурентов в битве домашних консолей. Хотя он участвовал в разработке оригинальной серии SG и Master System, его звезда взошла в 1989 г., когда его повысили до директора исследовательского отдела Sega. Там ему и его команде была поставлена задача победить Nintendo.
Nintendo Entertainment System разгромила Sega Master System. NES «восстала из пепла» кризиса индустрии начала 80-х и доминировала на рынках по всему миру. Sega жаждала реванша во втором раунде. Для эры 16-битных консолей они хотели представить нечто, что сочетало бы их сильные стороны в аркадах с тем, что стало возможным в домашних условиях благодаря новым недорогим микрочипам. Сато хотел создать домашнюю консоль с визуальной привлекательностью дорогой аудиосистемы, сделав ее элегантной, округлой, черной с контрастным золотым тиснением.
Результатом стала Mega Drive, известная в Северной Америке как Genesis. Благодаря двухлетней форе относительно Super Nintendo консоль стала огромным хитом еще до дебюта Sonic the Hedgehog.
Сато курировал создание всех классических систем Sega. Mega Drive сделала Sega брендом, известным в каждом доме, отмечает издание.