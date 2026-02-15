Росавиация: непогода в Москве может стать причиной отмены авиарейсов

С 06:00 до 21:00 мск в столице ожидаются снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов.