Росавиация: непогода в Москве может стать причиной отмены авиарейсов
Сильный снегопад в Москве 16 февраля может привести к корректировке расписания и отмене рейсов, сообщает Росавиация.
С 06:00 до 21:00 мск в столице ожидаются снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов.
Как пояснили в Росавиации, корректировки расписания вызваны необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек спецтехникой, а также обработкой самолетов противообледенительными составами. Все службы работают с приоритетом на безопасность полетов.
Снегопад также может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа.
В Москве коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за неблагоприятного прогноза погоды. По данным синоптиков, с 12 по 16 февраля снегопады ожидаются практически ежедневно, а в период с 16 по 20 февраля город накроют еще два мощных снежных залпа.